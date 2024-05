Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Mednet no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

O Mednet é uma plataforma de perguntas e respostas exclusiva para médicos para respostas de especialistas a questões clínicas do mundo real. Com o conhecimento médico evoluindo mais rápido do que nunca, o Mednet aborda a lacuna entre os livros didáticos e a experiência do paciente real. Na theMednet, mais de 1.500 médicos especialistas de diversas especialidades médicas ajudam a responder perguntas que vão além de livros didáticos e diretrizes. Nossa plataforma documenta conhecimento médico não documentado, ao mesmo tempo que o torna acessível e facilmente pesquisável para todos os médicos. Sabemos que pacientes com acesso a especialistas apresentam melhores resultados. Ao fornecer aos médicos conhecimento especializado relevante e atualizado, seus pacientes se beneficiam do melhor atendimento possível.

