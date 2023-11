A abordagem de design primeiro ocorre antes ou no estágio inicial do desenvolvimento da API, e o resultado inicial dessa abordagem é uma definição humana e legível por máquina da API. Como é fundamental focar na segurança da API desde o início, o RestCase analisa as definições da API em busca de problemas de segurança e outras vulnerabilidades.

Site: restcase.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com RestCase. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.