Encontre e corrija falhas de segurança do GraphQL em escala dentro do seu processo DevSecOps. Aproveite a nova geração DAST e ASM para detecção e correção antecipada de vulnerabilidades de lógica de negócios em tempo real no GraphQL, aumentando a segurança desde o desenvolvimento até a implantação.

escape.tech

