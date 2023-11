Consiga o emprego dos seus sonhos em 15 dias com Relevel, a primeira plataforma de avaliação de habilidades e teste de contratação da Índia. Com mais de 800 empresas parceiras, a Relevel pretende democratizar o acesso a oportunidades de emprego e proporcionar empregos puramente com base nas competências do candidato, independentemente da sua qualificação educacional ou experiência profissional. Realizamos testes de avaliação de habilidades nas categorias técnica e empresarial para ajudar os candidatos a conseguir empregos com altos salários na área de sua escolha. As categorias de teste incluem Desenvolvimento de Negócios, Desenvolvimento Frontend, Desenvolvimento Backend, Desenvolvimento Full Stack, Análise de Negócios, Análise de Dados, Gerenciamento de Produtos, RH e Aquisição de Talentos, Design Gráfico, Operações, Análise Financeira, para citar alguns. Com o Relevel, você pode conseguir ofertas de emprego com CTC de até 40 LPA e obter oportunidades atraentes de crescimento na carreira.

Site: relevel.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Relevel. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.