A Bizotic é uma empresa de serviços de formação e avaliação que atua no ensino superior. Trabalhamos com mais de 50 faculdades de engenharia, gestão e outras faculdades profissionais em Karnataka, Andhra Pradesh e Telangana. Com um foco agudo no desenvolvimento de habilidades, a Bizotic visa incutir nos alunos as ferramentas necessárias para se destacarem no setor de sua escolha. Sessões de treinamento envolventes, avaliações contínuas e um sistema de feedback detalhado são alguns dos princípios básicos com os quais a Bizotic opera. Com soluções inovadoras, como resultados de testes detalhados e por tópico, análises líderes do setor, nossa pilha de produtos e plataforma de avaliação são a chave para melhorar o desempenho e alcançar os sonhos de carreira.

bizoticlearn.com

