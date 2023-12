QCommission é um software de comissão de vendas poderoso e flexível. Ele calcula a remuneração dos seus vendedores com precisão e reduz erros relacionados a planilhas e métodos manuais. Ele permite calcular as comissões assim que o período de comissão termina e economiza muito tempo. Pode comunicar as comissões calculadas de forma detalhada e clara. QCommission permite que o administrador de remuneração estabeleça beneficiários, produtos, clientes, planos, incentivos, cotas, frequência de pagamento, etc. no sistema. Permite o estabelecimento de regras de creditação e cálculo de diversos incentivos. Ajuda a inserir ou importar transações de desempenho no sistema e calcular incentivos com a frequência necessária. As transações de desempenho podem ser processadas, creditadas e calculadas com a frequência necessária, até mesmo várias vezes ao dia. Ajustes nas transações podem ser feitos e processados ​​no sistema. A capacidade de relatórios completa e abrangente permite ao usuário relatar todos os cálculos de uma forma muito detalhada. A QCommission está em conformidade com os requisitos do GDPR e SOC e é capaz de demonstrar conformidade.

Site: qcommission.com

