Qalyptus is a powerful and effective reporting platform. Qalyptus is flexible and allows you to create custom reports from Qlik Sense SaaS, Qlik Sense Client-Managed, and QlikView in various formats: Excel, Word, PowerPoint, PDF, HTML, and more. Using a drag-and-drop interface, create reports for unlimited recipients without additional cost. Reports can be delivered by email, stored in folders, published on the Web, Qalyptus Cloud is a 100% cloud product for Qlik Sense SaaS. Qalyptus Server is a 100% On-premise product for Qlik Sense Client-Managed.

Categorias :

Site: qalyptus.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Qalyptus. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.