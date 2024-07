Powerful Medical

PMcardio é uma ferramenta médica com IA certificada Classe IIb, projetada para interpretar dados de eletrocardiograma (ECG) para o diagnóstico e tratamento de várias doenças cardiovasculares. Acessível como um aplicativo para smartphone, o PMcardio suporta 39 diagnósticos cardiovasculares, incluindo uma variedade de ritmos, anomalias de condução, ectopias, desvios de eixo, infartos e hipertrofias. O PMcardio funciona com qualquer ECG de 12 derivações, independentemente da sua condição, e transforma os dados do ECG em formato digital para melhor legibilidade e compartilhamento. Seus recursos avançados de reconhecimento de imagem permitem a interpretação instantânea de ECGs obtidos de qualquer fonte, incluindo imagens diretas da tela do computador do usuário. Além disso, o aplicativo PMcardio fornece diagnóstico imediato e planos de tratamento, além de permitir aos usuários exportar esses relatórios com segurança. O PMcardio também funciona em todos os smartphones e pode funcionar com todos os aparelhos de ECG de 12 derivações, tornando-o uma ferramenta acessível e versátil para interpretação de ECG.

Site: powerfulmedical.com

