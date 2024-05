PlanRadar é uma plataforma SaaS digital premiada para documentação, gerenciamento de tarefas e comunicação em projetos de construção e imobiliário. Operamos em todo o mundo, atualmente em mais de 75 mercados. Atendemos todos os mercados imobiliários e de construção, agregando valor a todas as pessoas envolvidas no ciclo de vida do edifício, desde empreiteiros e engenheiros até administradores e proprietários de propriedades. A nossa plataforma digitaliza todos os processos e comunicações diárias, permitindo poupanças de tempo e custos e permitindo que os projetos sejam concluídos com maior qualidade. Todos os dias ajudamos profissionais a aumentar a eficiência e a aumentar o sucesso dos seus projetos, simplificando a forma como trabalham e fornecendo acesso em tempo real a dados valiosos do projeto. Hoje, existem mais de 120.000 usuários da plataforma, obtendo enormes economias de tempo e custos com a ajuda do PlanRadar. O PlanRadar está atualmente disponível em 20 idiomas e pode ser usado em todos os dispositivos IOS, Windows e Android.

Site: planradar.com

