Planr é uma solução Enterprise SAAS que usa IA avançada para prever receitas e desempenho de vendas, expondo bloqueadores ocultos para capacitar você e sua equipe a acelerar o crescimento das vendas. O Planr oferece acesso instantâneo a uma visão imparcial e inteligente da receita prevista em relação às metas futuras, com 96% de precisão. Usada por CEOs, investidores e equipes de liderança, a ferramenta baseada em IA do Planr fornece uma visão científica e imparcial de seus dados e prevê sua receita NTM com 96% de precisão. As categorias do Planr incluem: Gestão de Desempenho Corporativo, Gestão de Remuneração, Análise de Marketing, Planejamento de Vendas e Operações, Gestão de Desempenho de Vendas e Gestão de Força de Trabalho.

Site: planr.com

