Passio AI fornece uma plataforma visual de IA como serviço voltada para empresas. A plataforma oferece SDKs fáceis de integrar, permitindo que as empresas utilizem recursos de IA em diversas áreas, incluindo saúde, condicionamento físico, negócios domésticos e muito mais. Entre as ofertas, a Passio AI desenvolveu uma ferramenta Nutrition AI que oferece experiências de rastreamento nutricional de IA para aplicativos móveis, juntamente com acesso a um banco de dados nutricional. A plataforma também oferece Remodel AI e VR Showorm, ferramentas que permitem aos usuários visualizar e adquirir produtos de reforma residencial. A ferramenta Mobile AI integrada a aplicativos tem como objetivo aprimorar as vendas e as experiências do usuário com visão computacional. Passio AI também oferece ‘MindsEye’, uma ferramenta gratuita de reconhecimento de IA que utiliza a câmera de um dispositivo para reconhecer objetos. A natureza modular das ofertas do Passio permite fácil integração e implantação em aplicativos. A plataforma enfatiza ainda mais a tomada de decisões baseada em dados, ajudando as empresas a aumentar o envolvimento do cliente, agilizar o processo de compra e aumentar a receita. Além disso, eles fornecem visão computacional no dispositivo em tempo real e experiências de usuário orientadas por IA para transformar aplicativos móveis. A Passio fez parceria com várias empresas para estender essas funcionalidades de IA em seus produtos.

Site: passio.ai

