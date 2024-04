Openli automatiza o processo de verificação e gerenciamento de seus processadores de dados e criamos seu RoPA para você. Em minutos. Fundada em Copenhague, na Dinamarca, com a forte convicção de que a importância da privacidade deveria torná-la mais gerenciável para as equipes jurídicas. Nossa solução é o Privacy Hub. Uma plataforma que faz o gerenciamento, divulgação e verificação de todos os seus processadores de dados e armazena todas as informações relevantes do fornecedor. Pelo livro e ao seu alcance. Carregue suas próprias informações no Hub para facilitar o acesso. Compartilhe seus esforços de privacidade com clientes, partes interessadas e clientes potenciais com apenas alguns cliques. Deixe sua equipe apoiar as vendas com menos recursos. Ajude a fechar negócios com mais rapidez. Nossos clientes dizem que eliminamos uma grande quantidade de tarefas administrativas monótonas de suas mãos. Que a plataforma “fornece a solução de software mais valiosa para dimensionar nossas operações jurídicas”. Dizemos que a privacidade é um trabalho importante – mas não precisa ser o seu trabalho.

Site: openli.com

