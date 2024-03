Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de OneShot no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

OneShot é a primeira plataforma de prospecção autônoma de ponta a ponta. Nossa avançada tecnologia de IA generativa e aprendizado de máquina automatiza todo o trabalho manual de prospecção, permitindo que sua equipe de vendas se concentre em contas e atividades de alto valor. OneShot trabalha em segundo plano para identificar, localizar e alcançar clientes em potencial, entregando diariamente leads calorosos e qualificados à sua equipe de vendas. É prospectar no piloto automático. > Algoritmos avançados de ML identificam sinais de ICP que vão muito além da demografia genérica > Escreva divulgação hiper-relevante em escala em segundos, com tecnologia Chat-GPT > Chegue sempre à caixa de entrada e mantenha a integridade do domínio com nosso sistema de entrega inteligente > Pesquisa profunda e automatizada contínua a análise de mergulho permite identificar rapidamente e duplicar o sucesso. Saiba mais sobre como o OneShot pode turbinar sua saída e solicite uma demonstração em www.oneshot.ai

Site: oneshot.ai

