Novable é uma plataforma de tecnologia alimentada por IA que permite a exploração de startups e inovações. A plataforma tem como objetivo fornecer uma metodologia focada no cliente para exploração de inovação que combina a tecnologia DeepMatching™ com insights de especialistas. A plataforma inclui recursos como busca profissional, validação e suporte de engajamento, que ajudam as empresas a encontrar as startups mais adequadas em apenas dois dias. A Novable fornece acesso a uma rede contextual que inclui conteúdo de sites, feeds sociais, notícias, patentes e finanças de mais de 0 milhões de empresas inovadoras em mais de 0 países e mais de 0 tópicos. As empresas podem enviar pesquisas em linguagem natural, seguir o guia e obter resultados imediatos e personalizados que atendam às suas necessidades. A plataforma pode economizar centenas de horas filtrando o ruído e entregando apenas o que importa. A Novable tem a confiança de alguns dos profissionais de inovação mais visionários, com uma taxa de satisfação de 97% de acordo com a Trustpilot. A plataforma também oferece diversos recursos, como histórias de clientes, um e-book e um blog para ajudar as empresas a se inspirarem e se manterem atualizadas com as últimas tendências de inovação. Em resumo, o Novable é uma ferramenta poderosa projetada para ajudar as empresas a descobrir hoje as inovações de amanhã. A plataforma visa fornecer uma experiência contínua e eficiente por meio de sua tecnologia alimentada por IA, insights de especialistas e uma rede contextual que oferece uma compreensão abrangente do ecossistema de startups.

Site: novable.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Novable. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.