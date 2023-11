Você é um marcador? Você gosta de salvar coisas que lê online, arquivar páginas da web para voltar um dia no futuro? Você tem dificuldade para lembrar o que gostou naquele artigo longo que passou meia hora lendo? Você acha os comentários dos tópicos de discussão tão interessantes e valiosos quanto os artigos que você lê? Se você respondeu “sim” a alguma dessas perguntas, então o Notado pode ser para você! Notado é uma abordagem que prioriza o conteúdo para bookmarking online, onde os parágrafos e frases que fazem você querer marcar algo são tratados como cidadãos de primeira classe, em vez de pedaços de metadados adicionais. Com o Notado, seus favoritos se concentram em seleções de texto, que são totalmente pesquisáveis ​​​​e podem ser organizados da maneira que fizer sentido para você, com um poderoso sistema de marcação automática. Você pode estar pensando "Já uso Pinboard, Instapaper e Readwise e não quero mudar todo o meu fluxo de trabalho só para experimentar essa coisa do Notado..." - estou ouvindo! As páginas originais de cada nota que você salva no Notado também podem ser sincronizadas automaticamente com Pinboard, Instapaper e Readwise!

Site: notado.app

