Read Along é um aplicativo de leitura gratuito que ajuda as crianças a se divertirem enquanto aprendem a ler. Read Along tem um companheiro de leitura no aplicativo que ouve seu jovem aluno ler em voz alta, oferece assistência quando ele tem dificuldades e o recompensa com estrelas quando ele se sai bem – orientando-o à medida que progride. Funciona melhor para crianças que já possuem algum conhecimento básico do alfabeto.

Site: readalong.google.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Read Along. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.