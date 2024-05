A Nethopper foi pioneira no KAOPS, uma estrutura de engenharia de plataforma nativa da nuvem e centrada em GitOps para ajudar as equipes de plataforma e DevOps a impulsionar suas plataformas internas de desenvolvedores, ou IDPs. Os recursos da estrutura de engenharia de plataforma centrada em GitOps do Nethopper KAOPS incluem: * Automação de infraestrutura * Pipeline CI/CD para contêineres * Entrega Contínua * Rede de aplicativos multi-cluster/nuvem * Gerenciamento de segredos * Observabilidade com alertas proativos * Melhores práticas documentadas. Como uma plataforma centrada em Git0ps, Nethopper KAOPS: * Já está pronto para uso, como serviço * Automatiza tarefas manuais e operacionais * Aumenta a produtividade do desenvolvedor acelerando o desenvolvimento de aplicativos * Funciona com todas as distribuições Kubernetes (EKS, AKS, GKE, OpenShift, - - --- Rancher, etc.) em todas as nuvens (híbridas/multinuvem) * Usa inovação em CD e Git para velocidade e agilidade * Fornece interface de usuário unificada e amigável Benefícios do KAOPS: * Implante mais recursos de aplicativos com mais rapidez * Aumentar a qualidade e a governança * Melhorar a segurança * Menor operação e custo de mão de obra * Reduza o desperdício/gastos na nuvem * Suporte para nuvem híbrida e de ponta * Fornece portabilidade na nuvem (evite a dependência do provedor de nuvem).

Site: nethopper.io

