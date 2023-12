A Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (NASA) é uma agência independente do governo federal dos EUA responsável pelo programa espacial civil, bem como pela aeronáutica e pela pesquisa espacial. A NASA foi criada em 1958, sucedendo ao Comitê Consultivo Nacional para Aeronáutica (NACA). A nova agência deveria ter uma orientação distintamente civil, encorajando aplicações pacíficas na ciência espacial. Desde a sua criação, a maioria dos esforços de exploração espacial dos EUA foram liderados pela NASA, incluindo as missões de pouso na Lua Apollo, a estação espacial Skylab e, mais tarde, o ônibus espacial. A NASA está apoiando a Estação Espacial Internacional e supervisionando o desenvolvimento da espaçonave Orion, do Sistema de Lançamento Espacial, dos veículos da Tripulação Comercial e da planejada estação espacial Lunar Gateway. A agência também é responsável pelo Programa de Serviços de Lançamento, que fornece supervisão das operações de lançamento e gerenciamento de contagem regressiva para lançamentos não tripulados da NASA. A ciência da NASA está focada em compreender melhor a Terra através do Sistema de Observação da Terra; o avanço da heliofísica por meio dos esforços do Programa de Pesquisa em Heliofísica da Diretoria de Missões Científicas; explorar corpos em todo o Sistema Solar com naves espaciais robóticas avançadas, como a New Horizons; e pesquisando temas de astrofísica, como o Big Bang, por meio dos Grandes Observatórios e programas associados.

Site: nasa.gov

