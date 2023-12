My5 (anteriormente Five Download e posteriormente Demand 5) é a marca de serviços de vídeo sob demanda oferecidos pelo Channel 5 no Reino Unido. O serviço foi lançado em 26 de junho de 2008. Como Five Download, o serviço oferecia downloads no formato Windows Media Video das importações dos EUA CSI, House e Grey's Anatomy. Episódios individuais podiam ser “alugados”, com alguns episódios disponíveis sete dias antes de aparecerem na TV. Conteúdos mais variados da programação do Canal 5 foram disponibilizados desde junho de 2008, com maior prevalência de conteúdo gratuito oferecido por 30 dias após a transmissão. Em janeiro de 2009, o Demand 5 passou a oferecer conteúdo no formato Flash Video, permitindo que usuários com computadores Apple Macintosh acessem seu conteúdo.

Site: my5.tv

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com My5. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.