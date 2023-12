AMC é o lar de alguns dos programas mais populares e aclamados da televisão. Faça login com seu provedor de TV e fique atualizado com os últimos episódios completos e extras de vídeo de sua série original AMC favorita. Use seu iPhone ou iPad para Airplay ou transmita diretamente para sua televisão. A programação original da AMC inclui The Walking Dead – a série de maior audiência na história da TV a cabo, Fear the Walking Dead, Preacher, Better Call Saul, Dietland, Humans, Into the Badlands, McMafia, The Terror e muitos mais. Os provedores de cabo incluem AT&T U-Verse, COX, DIRECTV, DISH, Optimum, Xfinity e Verizon FiOS, entre muitos outros. Os assinantes do AMC Premiere podem desfrutar das temporadas atuais dos programas AMC - sem anúncios, sob demanda e disponíveis no aplicativo ao mesmo tempo que a disponibilidade de transmissão de televisão ao vivo. Os assinantes do AMC Premiere também obtêm acesso antecipado ou acesso completo à temporada de programas selecionados antes de irem ao ar, além de conteúdo especial como episódios estendidos exclusivos, cenas bônus, prévias, filmes sem cortes e muito mais. Episódios completos da temporada também estão disponíveis para download para visualização offline em seu iPhone ou iPad para assinantes do AMC Premiere.

