O Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) ajuda a melhorar a previsibilidade e a qualidade das implementações, simplificando e padronizando o processo de implementação. O LCS é um portal de colaboração baseado no Microsoft Azure que fornece um ambiente unificador e colaborativo, juntamente com um conjunto de serviços atualizados regularmente que ajudam você a gerenciar o ciclo de vida do aplicativo em suas implementações. O objetivo do LCS é fornecer as informações certas, no momento certo, às pessoas certas e ajudar a garantir um sucesso repetível e previsível em cada implementação, atualização ou upgrade. Ao fornecer um espaço de trabalho colaborativo que pode ser usado por clientes e parceiros, separadamente ou em conjunto, o LCS permite uma colaboração mais próxima, ajuda a acelerar as implementações e reduz o tempo de obtenção de valor.

Site: lcs.dynamics.com

