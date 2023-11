A Medianova fornece soluções globais de CDN e plataformas em nuvem, com experiência em streaming, codificação, cache, microcaching, CDN híbrida e aceleração de sites. Com presença em 20 países e rede anycast 100% alimentada por SSD, a Medianova é um dos CDNs seguros https mais rápidos na Europa e no Médio Oriente, baseado em Cedexis.

Site: medianova.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Medianova. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.