Elimine as suposições da introdução do processo de contratação. Com nosso grande banco de dados de perfis de personalidade e um conjunto de motivadores baseados na cultura da sua empresa, somos capazes de fornecer o tipo de personalidade que você precisa, dependendo do cargo.

Site: recruiters.match.hr

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com matchHR. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.