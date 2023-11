Kutt é uma plataforma de esportes e jogos sociais ponto a ponto (P2P) que permite que amigos e estranhos usem seu conhecimento sobre esportes e outros mercados para competir entre si em uma variedade de competições. O principal produto de Kutt é nossa plataforma de apostas esportivas, um jogo de habilidade de próximo nível onde você pode competir contra seus amigos e outros usuários, prevendo corretamente o resultado de eventos esportivos. A competição é muito mais divertida quando é social - no Kutt, todos têm um perfil de usuário, então você sempre saberá exatamente contra quem está competindo (e sempre poderá enviar a essa pessoa uma mensagem personalizada dizendo o quanto mais você sabe sobre o jogo do que eles). Com manutenção de registros detalhada, Kutt oferece uma maneira divertida de acompanhar seu desempenho em relação aos concorrentes, e a função Leaderboard do nosso aplicativo mostra os usuários da comunidade que têm o melhor registro de previsão.

