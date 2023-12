Knack é pioneiro no espaço No Code há mais de uma década, com mais de 5.000 clientes, desde pequenas e médias empresas até as maiores empresas da Fortune 500. Knack capacita inovadores diários para superar facilmente desafios críticos de negócios. Ao aproveitar a plataforma intuitiva sem código e a rede de criadores especializados da Knack, as equipes podem criar rapidamente aplicativos personalizados que coletam e gerenciam dados, automatizam processos e movem fluxos de trabalho online. Isso economiza seu tempo, pois os criadores de negócios podem criar e modificar fluxos de trabalho e têm autonomia para resolver seus próprios desafios. Knack ajuda a resolver uma variedade de casos de uso funcionais, como portais de clientes e fornecedores, aplicativos personalizados de CRM e gerenciamento de projetos, sistemas LMS, gerenciamento de faturamento e contratos, logística e cadeia de suprimentos, agendamento de companhias aéreas, diretórios de membros e gerenciamento de voluntários, gerenciamento imobiliário e de inquilinos. , Saúde (HIPAA), aplicativos para comunicações governamentais estaduais e locais e muito mais. Knack ajuda não-programadores a criar facilmente belos aplicativos da web baseados em dados. Os dados podem ser importados de planilhas e convertidos em um banco de dados online. Ferramentas como pesquisa, formulários e tabelas são usadas para criar aplicativos da web que funcionam com os dados. Oferecemos edições especiais para conformidade com saúde (HIPAA), governo (GovCloud) e SOC2. Os aplicativos podem ser publicados em qualquer site e adaptados ao design envolvente. Várias versões podem ser publicadas em diferentes sites e para diferentes públicos. Os desenvolvedores podem estender esses aplicativos com uma API RESTful, CSS personalizado e manipuladores de eventos JS.

Site: knack.com

