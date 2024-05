Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Keyboard Counter no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Keyboard Counter é uma ferramenta online gratuita projetada para contar o número de pressionamentos de teclas em um teclado. Cada pressionamento de tecla é contado e exibido em tempo real. O Keyboard Counter é particularmente útil para jogadores e digitadores, que podem usá-lo para garantir que todas as teclas do teclado estejam funcionando corretamente. Recursos do contador do teclado: 1、A ferramenta online é fácil de usar, sem necessidade de instalação ou configuração de software; basta abrir a página da web para usá-lo. 2、É gratuito para todos, sem necessidade de registro ou login. 3、Exibe dados de ocorrências em tempo real. 4、Esta ferramenta suporta todos os teclados e pode ser usada com teclados de PC, teclados de laptop, teclados Mac e muito mais.

Site: keyboardcounter.net

