Um contador digital Tasbih online. Não são necessários downloads. Gratuito para o seu dhikr diário no conforto do seu dispositivo. O Online Tasbih Counter apresenta uma interface simples e amigável. Toque no botão 'TAP' para aumentar a contagem em um a cada toque. O botão 'Diminuir' diminui a contagem em um cada vez que é pressionado. O botão 'Reiniciar' permite zerar a contagem e solicitará sua confirmação antes de fazê-lo. Além disso, o contador salva automaticamente sua contagem no seu dispositivo.

Site: onlinetasbih.com

