Kantar Marketplace é uma plataforma automatizada de pesquisa de mercado projetada para profissionais de insights, profissionais de marketing e agências que desejam testar, aprender e avançar com mais rapidez. A plataforma é construída com base em conhecimentos líderes do setor e metodologias comprovadas, entregando resultados em horas, não em dias. Ele apresenta uma variedade de ferramentas de insights do consumidor, incluindo soluções de pesquisa e pesquisas baseadas em IA. Nossos melhores painéis analíticos da categoria oferecem controle de sua visualização, para que você possa interpretar seus resultados sem esforço. Compare os resultados entre testes ou com nossas normas. A plataforma foi construída para ser flexível de acordo com suas necessidades, para que você possa aproveitar a quantidade certa de suporte para cada projeto, escolhendo entre opções de autoatendimento, autoatendimento guiado e serviço especializado. Disponível em mais de 70 mercados em todo o mundo.

Site: kantarmarketplace.com

