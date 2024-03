Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de IPFingerprint no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

IPFingerprint é um software de inteligência da web que oferece o poder de converter visitantes desconhecidos da web em negócios. IPFingerprint identificará empresas que estão acessando seu site e mostrará as páginas, serviços ou produtos que elas estão visualizando. Ele também informará como esses visitantes encontraram seu site e, se for por meio do Google Ads: quais frases eles usaram para chegar lá. Mais negócios levam ao seu funil sem aumentar seu orçamento de marketing! Resumo do que o IPFingerprint lhe diz… Identidade comercial e detalhes de contato Origem do visitante (Google, link da campanha, Facebook, Google Ads, etc…) Visualizações de página e duração da visita Endereços de e-mail comerciais e individuais

Site: ipfingerprint.com

