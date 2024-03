Fastbase é uma empresa de análise de web e banco de dados que oferece um conjunto crescente de ferramentas para apoiar marketing e vendas B2B. A Fastbase foi fundada em 2014 e em junho de 2016 a Fastbase lançou o Fastbase WebLeads que é um complemento do Google Analytics que identifica empresas que visitam seu site. Fastbase WebLeads é uma ferramenta de rastreamento de visitantes da web para Google Analytics que permite descobrir as empresas e organizações que demonstram interesse em seu negócio, as informações que procuram e as páginas que visualizaram. A combinação de dados de benchmarking e monitoramento integrado de leads da web no aplicativo Fastbase SaaS oferece uma verdadeira compreensão do público digital. É simples registrar-se e começar a usar o Fastbase WebLeads fazendo login com uma conta do Google Analytics e concordando que o Fastbase pode acessar os dados do Google Analytics. Na primeira vez no aplicativo Fastbase, o Fastbase recupera os leads de sua conta analítica e então começa a processá-los. O menu principal oferece uma busca por leads e um filtro de localização. As principais visualizações são: - Estatísticas - Novos leads - Webleads - Leads importantes - Leads do Google Ads - Mostrar mapa A opção 'Estatísticas' é realmente útil para obter um instantâneo da atividade recente - mostrando os visitantes mais ativos e sua segmentação por setor e país , embora usar a opção 'Mapa' também seja uma maneira útil de ver instantaneamente onde os visitantes da web estão localizados em todo o mundo. A maioria das opções é autoexplicativa. Fastbase WebLeads destina-se à geração de leads B2B. Você pode criar filtros (visitantes de um país específico, visitantes que visualizaram uma determinada página etc.) e exportar para Excel e planilhas do Google.

Categorias :

Site: fastbase.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Fastbase. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.