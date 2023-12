A ferramenta de agendamento de portas de doca da IntelliTrans, DockMaster℠, é um aplicativo baseado em SaaS que fornece a visibilidade em tempo real necessária para tornar o agendamento de compromissos de doca mais fácil e preciso. Ao usar o DockMaster, expedidores e transportadores podem melhorar a comunicação e reduzir erros, melhorar o planejamento de mão de obra e usar ferramentas de relatórios para medir o desempenho. Os expedidores usam o DockMaster para agendar coletas e entregas pelas transportadoras selecionadas, encaminhando-as para uma porta de carga ou descarga pré-atribuída. E as operadoras podem agendar compromissos de doca de forma rápida e fácil por meio do DockMaster, sem precisar fazer chamadas telefônicas demoradas. • Agendamento automático ou interativo (sua escolha) • Visibilidade e comunicação eficientes e em tempo real • Personalização de regras de negócios • Tempo de ciclo e outros tipos de relatórios de desempenho • Configure uma agenda de compromissos para qualquer local em minutos com base nas regras de negócios desse local ou 2 portas ou 200 portas o 4 horas por dia da semana ou 24 horas/7 dias por semana • Permitir que as transportadoras agendem diretamente de seu navegador ou exigir aprovação para o agendamento solicitado • Permitir visibilidade inter ou intra-empresa do status da carga – uma vantagem para o cliente serviço • Use o agendamento como parte de uma solução IntelliTrans TMS abrangente ou use-o como uma solução independente • Use o agendamento de saída e entrada subsequente para fornecer notificação antecipada de remessa e comprovante de entrega em toda a cadeia de suprimentos

Site: intellitrans.com

