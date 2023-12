Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Intandemly no WebCatalog para Mac, Windows, Linux.

Intandemly fornece software de vendas e marketing baseado em contas + especialistas para gerar demanda, engajamento e receita de contas-alvo. Você obtém uma combinação de pessoas, processos e nossa plataforma de vendas. Mais de 400 organizações confiaram na Intandemly para impulsionar o envolvimento de vendas. O software baseado em SaaS hoje é usado por organizações que variam de 1 a 10.000 pessoas. Identificar: Intandemly oferece uma extensão do Chrome que torna a identificação muito fácil e, ao mesmo tempo, elimina a entrada de dados para representantes. Pesquise suas contas e clientes potenciais, obtenha dados de contato atualizados e coloque-os no módulo Clientes potenciais. Cliente potencial: aprimore as vendas com nosso CRM integrado, que oferece insights, gerenciamento de contas, chamadas, automação de e-mail e muito mais. Crie um fluxo de trabalho de vendas otimizado para ajudá-lo a fechar mais negócios. Envolva-se: crie públicos de conta e execute peças de publicidade, Linkedin, retargeting de mala direta e e-mail. Alinhe o marketing com o resto da organização e alcance os clientes da forma mais personalizada.

Site: intandemly.com

