Hyro está conectando o mundo, milhares de conversas alimentadas por IA ao mesmo tempo. Como empresa número 1 em comunicações adaptativas, estamos transformando dados complexos em diálogos simples com automação de linguagem natural e linguística computacional. Empresas nos EUA, incluindo Baptist Health, Mercy Health e Rent.com, confiam na Hyro para substituir seus chatbots e sistemas IVR rígidos e baseados em intenções por experiências de conversação adaptativas que são simples, rápidas e escaláveis. Nossa visão é automatizar as interações digitais em qualquer ambiente de conversação, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que as empresas possam se comunicar facilmente, converter mais e coletar insights acionáveis ​​dos clientes ao longo do caminho.

Site: hyro.ai

