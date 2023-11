Navegue pelos principais sites de busca de empregos em um aplicativo e salve empregos com um toque. Salve e acompanhe todos os seus trabalhos no quadro Huntr. Mova os trabalhos entre estágios e saiba onde você está em cada oportunidade. Acompanhe datas importantes, como entrevistas, prazos e tarefas urgentes. Adicione tarefas e notas relacionadas à procura de emprego. Visualize seus trabalhos em um mapa. Um navegador para a busca de emprego: O Huntr permite que você selecione seus sites de busca de empregos favoritos e navegue por todos eles em um aplicativo com uma pesquisa. Encontre um anúncio de emprego que você goste e salve-o no quadro do Huntr com um único toque. Ferramenta poderosa de rastreamento de trabalhos: Acompanhe tudo o que você precisa saber sobre suas oportunidades de emprego. Adicione tarefas, notas e eventos importantes como entrevistas, prazos e ofertas. Salve o URL da postagem, cargo, salário, localização, empresa e muito mais.

