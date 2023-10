Holofy Spaces é uma plataforma de inteligência de vendas com foco em vídeo que ajuda você a gerar, qualificar e fechar mais leads, mais rápido do que qualquer outra pessoa. Fazemos isso oferecendo a você o meio mais poderoso para gerar engajamento e entender a intenção do cliente: histórias em vídeo. O aplicativo Holofy Spaces permite criar, gerenciar e publicar conteúdo, bem como entender o que está na cabeça do seu lead por meio do poder da análise profunda. Com um toque, você pode compartilhar portfólios inteiros de ativos ou selecionar coleções personalizadas que você encaminha diretamente para seus leads, incorporando em seu site ou em plataformas de terceiros.

Site: spaces.holofy.io

