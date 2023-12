Google Sky: Viajar para as estrelas nunca foi tão fácil. Para ajudá-lo a explorar os confins do nosso universo, unimo-nos a astrónomos de alguns dos maiores observatórios do mundo para lhe trazer uma nova visão do céu. Usando o Google Maps, esta ferramenta oferece uma maneira interessante de navegar e explorar o universo. Você pode encontrar as posições dos planetas e constelações no céu e até observar o nascimento de galáxias distantes vistas pelo Telescópio Espacial Hubble. Estamos particularmente entusiasmados com a capacidade de ver o Universo em diferentes comprimentos de onda, para ver como seria se os nossos olhos funcionassem nos raios X ou no infravermelho. Ao explorar essas novas camadas, brinque com a transparência para misturar os diferentes comprimentos de onda e veja como diferentes partes do universo se iluminam em diferentes comprimentos de onda. Se você estiver interessado no que está acontecendo no céu esta noite ou nos próximos meses, confira os podcasts do Earth and Sky ou pesquise a posição do seu planeta favorito.

Site: google.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Google Sky. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.