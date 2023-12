Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Google Mars no WebCatalog para Mac, Windows, Linux.

Google Mars: Este mapa de Marte, publicado por Percival Lowell em 1895, foi o resultado de muitos anos dedicados ao estudo cuidadoso do Planeta Vermelho através do seu telescópio. Agora você pode fazer o mesmo através do seu navegador. Em colaboração com pesquisadores da NASA na Arizona State University, criamos alguns dos mapas científicos de Marte mais detalhados já feitos.

