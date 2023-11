Os SMART FLASHCARDS do Brainscape promovem estudos hipereficientes e hábitos fortes para DOBRAR sua velocidade de aprendizado, com a implementação mais forte de repetição espaçada e recuperação ativa de qualquer aplicativo de flashcard do planeta! (E provavelmente no universo, presumindo que algumas espécies alienígenas superinteligentes por aí não tenham nos vencido.)

Site: brainscape.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Brainscape. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.