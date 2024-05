Google AI Test Kitchen

Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

AI Test Kitchen é um lugar onde as pessoas podem experimentar e dar feedback sobre algumas das mais recentes tecnologias de IA do Google. Nosso objetivo é aprender, melhorar e inovar juntos de forma responsável em IA. Tudo é um trabalho em andamento e destinado a feedback antecipado. De acordo com os nossos Princípios de IA, acreditamos que o progresso responsável não acontece isoladamente. Devemos dar às pessoas a oportunidade de experimentar a tecnologia em primeira mão para que possamos aprender e melhorá-la.

Site: aitestkitchen.withgoogle.com

