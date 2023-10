Extensão Prompt Storm do Chrome para ChatGPT e Google’s Bard. Um plugin de extensão do Google Chrome simples de usar que revela todo o potencial desta revolucionária tecnologia de inteligência artificial. Fornecemos vários prompts habilmente elaborados para usar com o ChatGPT e o Bard do Google. Liberte o poder da IA ​​com Prompt Storm.

Site: promptstorm.app

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Prompt Storm. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.