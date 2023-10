Solução completa de formulário da Web para sites estáticos. FormBold é uma API de formulário poderosa e back-end de formulário sem servidor que funciona com todas as hospedagens, SSG e estruturas. Receba envios de formulários diretamente em sua caixa de entrada de e-mail, Slack, Telegram, Notion e muito mais. Pronto para usar com qualquer site Static, Jamstack e SSG, incluindo HTML, React, Next.js, Gatsby, Vue, Nuxt, Hugo e Jekyll.

Site: formbold.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com FormBold. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.