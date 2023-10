Foodie Truck é um aplicativo localizador de food truck. Com o aplicativo Foodie Truck você está a apenas um toque de distância para obter todas as informações que precisa. Não há necessidade de ligar para o dono do food truck e perguntar a localização e horário de funcionamento atuais.

Site: myfoodietruck.com

