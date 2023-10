Com Friyay tudo que você precisa está a apenas 1 clique de distância. Friyay possui ferramentas que podem organizar praticamente qualquer coisa: tarefas, notas, arquivos, conversas e dados. As ferramentas se adaptam às necessidades de cada equipe e membro da equipe com base na função, no tamanho do projeto e no fluxo de trabalho, porque trabalhos diferentes requerem ferramentas diferentes. Escolha as ferramentas necessárias e adicione conforme você avança. Friyay reúne tudo em um aplicativo e a um clique de distância.

Site: friyayapp.io

