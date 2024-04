A plataforma lockler permite que as marcas agrupem, analisem e exibam conteúdo social gerado pelo usuário em seus serviços, aumentando as taxas de conversão e o tempo de permanência. Flockler tem a confiança de empresas como Penguin Books, Royal Mail, Visit Britain e UEFA. Teste gratuito de 30 dias em todos os planos e taxas de assinatura mensal a partir de 49€/mês. Principais benefícios: * UGC fácil de selecionar, alcançando consumidores na fase inicial do ciclo de compra e direcionando tráfego para páginas de produtos * Um aumento nas conversões de 20 a 30% quando as postagens sociais são usadas como depoimentos de produtos e exibidas no momento da compra na finalização da compra ou nas páginas dos produtos * Os dados sociais e os insights fornecidos pela plataforma ajudam você a criar ativos de conteúdo mais direcionados e personalizados, aumentando a taxa de conversão de sua publicidade social * Experiência do usuário otimizada em todos os dispositivos, aumentando as taxas de conversão do conteúdo * Não há restrições quanto à aparência e exibição do conteúdo. Flockler cria uma aparência padrão sem nenhum trabalho de desenvolvimento, mas seus desenvolvedores podem criar um estilo totalmente personalizado * Categorizações e metadados, como tags, ajudam você a criar experiências de conteúdo sob medida e personalizadas. Por exemplo, você pode exibir conteúdo com uma tag específica para clientes que visitaram uma determinada página anteriormente * Solução SaaS completa e suporte fornecido pela Flockler, permitindo aos clientes reduzir custos de tecnologia e realocar esse orçamento para atividades de marketing e vendas.

Site: flockler.com

