Fishbowl é onde os profissionais vão para se conectar e conversar em uma nova era de trabalho remoto. Escolha entre milhares de Bowls de Indústria, Comunidade ou Empresa ("Grupos") e tenha conversas genuínas com outros profissionais verificados que trabalham em funções e setores semelhantes aos seus. Você pode ingressar em diferentes grupos ou grupos profissionais com outras pessoas com a mesma formação que você para obter conselhos reais, compartilhar histórias de trabalho e fazer networking. Não perca o que seus colegas de trabalho e colegas estão dizendo.

Site: fishbowlapp.com

