Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de everviz no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

everviz é uma ferramenta de visualização online que ajuda a criar gráficos e mapas interativos. Incorpore suas visualizações interativas em seu site, blog ou intranet – exporte-as como imagens ou PDF. Acreditamos que contar histórias com belas visualizações interativas torna a mensagem mais fácil de entender e mais envolvente. Nossa missão é tornar mais fácil para qualquer pessoa criar e publicar visualizações impressionantes para contar histórias atraentes. Insira os dados diretamente, solte um arquivo CSV no editor, copie e cole do Excel ou conecte-se aos dados ativos por meio de nossa integração com o Planilhas Google. Nosso editor intuitivo permite escolher o tipo de gráfico, editar texto, fontes e cores para destacar seus dados.

Site: everviz.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com everviz. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.