Erpisto é uma plataforma de planejamento de recursos empresariais (ERP) baseada em nuvem, projetada para empresas de médio e grande porte. Ela atende a vários setores, incluindo manufatura, bens de consumo, educação e produtos farmacêuticos. Os recursos principais incluem contabilidade, inteligência de negócios, gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), recursos humanos (RH), gerenciamento de estoque, gerenciamento de manufatura e cadeia de suprimentos (SCM). Possui uma plataforma de e-commerce que permite aos usuários integrar o sistema com sua loja online e sistema de ponto de venda (POS) para lojas físicas. Outros recursos incluem gestão financeira, orçamento, gestão de vendas, gestão de contas, gestão de campanhas, gestão de armazém, gestão de produção e gestão de processos. Ele permite que os usuários gerenciem o fluxo de trabalho e os recursos em um único painel de janela. Os recursos de business intelligence e análise fornecem automação de processos, coleta de dados, análise financeira e previsão. É compatível com os sistemas operacionais Windows, Mac e Linux. Ele também possui aplicativos móveis para dispositivos Android, iOS, Windows e Blackberry. As opções de suporte incluem base de conhecimento, email e telefone.

Site: erpisto.com

