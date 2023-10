Disponível a partir de 2.530 ienes por mês! Com base no conceito de “escritório no seu smartphone”, disponibilizamos um cómodo sistema que permite encaminhar correio e utilizar funções necessárias ao escritório através do seu smartphone. Estamos preparando diversos serviços como encaminhamento de correspondência no mesmo dia, aluguel de salas de conferência, armários privativos, recepção de extensão de secretariado, adição de nome comercial e suporte de registro. Claro, o registo empresarial também é possível!

Site: virtualoffice.dmm.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com DMM バーチャルオフィス. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.