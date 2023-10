Mercari é o maior serviço de mercado de pulgas do Japão, onde qualquer pessoa pode comprar e vender facilmente e com tranquilidade. Temos muitos itens novos/não utilizados e você pode pagar com cartão de crédito, pagamento pela operadora, loja de conveniência ou caixa eletrônico do banco. Temos um sistema exclusivo onde o dinheiro é transferido para o vendedor após a entrega do item, para que você possa ficar tranquilo .

Site: jp.mercari.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com メルカリ. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.