A Digsite sempre foi especialista em qualidade online, mas sabíamos que era necessária uma solução mais ampla para atender às crescentes e variadas necessidades dos clientes. A solução precisava ser uma plataforma muito mais fluida e integrada tanto para iteração qualitativa quanto para validação quantitativa. Decidimos construir uma plataforma holística e integrada para iteração de qualificação e validação quantitativa, MAIS a amostra, para que você possa entrar em contato novamente com os participantes e obter respostas de qualidade. Queríamos uma solução que permitisse que você fizesse todo o estudo sozinho, mas com serviços de suporte e consultoria sob demanda caso você perceba que precisa de assistência ou queira mudar para uma abordagem mais complexa. E você pode ser ágil e flexível às necessidades de sua equipe sem precisar mudar de fornecedor ou plataforma no meio do caminho. Com Digsite Sprints, os participantes podem marcar conceitos, votar em ideias e compartilhar experiências por meio de fotos e vídeos – ou até mesmo entrevistas em vídeo interativas ao vivo. Com o Digsite Pulse, você pode testar rapidamente áreas de oportunidade, conceitos, anúncios e muito mais. Faça o acompanhamento com participantes quant selecionados em um Digsite Sprint qualitativo para se aprofundar ainda mais. Com tudo, desde estudos quant automatizados até estudos qualitativos de serviço completo que podem ser recrutados durante a noite, a plataforma ágil completa da Digsite pode fornecer os insights que você precisa rapidamente. Além disso, você pode passar de quant para qual (e vice-versa) em uma plataforma integrada. Isso é flexibilidade!

Categorias :

Site: digsite.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Digsite. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.